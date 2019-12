Mirage 2000-5 grecs : Contrats de modernisation avec Dassault, Safran et Thales

Le ministère grec de la Défense a annoncé lundi avoir signé avec les entreprises françaises Dassault, Safran et Thales des contrats d'entretien et de mise à niveau des avions Mirage de l'armée grecque. "Le lundi 23 décembre, nous avons signé des contrats (...) entre le ministère de la Défense et les trois entreprises Dassault Aviation, Thalès DMS France et Safran Aircraft Engines", a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué. Ces contrats s'étendent sur sept ans et concernent l'entretien et la mise à niveau du système électronique des avions de type Mirage 2000-5. Dassault est le constructeur des appareils, Thalès prend en charge leur système électronique et Safran s'occupe de leurs moteurs. L'accord avait été annoncé début décembre lors du vote au Parlement d'une loi visant à renforcer l'armée de l'air. Selon la presse, les contrats passés s'élèveraient à 260.050.000 euros. D'après les médias grecs, le ministère de la Défense a également commandé des drones à une entreprise israélienne. Des représentants du ministère se sont rendus en Israël les 18 et 19 décembre. Ils devraient être positionnés sur l'île de Crète, une zone source de tensions ces dernières semaines. Ankara a en effet signé un accord maritime et militaire fin novembre avec le gouvernement libyen d'Union (GNA) en revendiquant des droits sur des zones en Méditerranée orientale riches en hydrocarbures.