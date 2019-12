Zipair donne un aperçu des cabines de ses Boeing 787

Zipair Tokyo a bien travaillé depuis sa création en mars dernier. La compagnie low-cost a reçu son certificat de transporteur aérien en juillet, son premier Boeing 787 en octobre, et dévoile désormais son intérieur. Désireuse que donner une impression de sérénité au passager, la filiale de Japan Airlines a opté pour des tons sobres et sombres, mariant différents gris.



Les 787-8 de Zipair seront aménagés en configuration biclasse de 290 places. Les deux premiers appareils étant issus de Japan Airlines, ils ont été reconfigurés pour être densifiés (et dotés de 86 sièges supplémentaires).



Assez étonnamment pour une compagnie low-cost, Zipair a choisi de proposer une vraie classe affaires. Elle comptera dix-huit fauteuils en cuir de Jamco, disposés...