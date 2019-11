Les compagnies africaines au rendez-vous du dernier salon aéronautique de Dubaï

Compagnies nationales, transporteurs privés, sociétés de leasing, opérateurs en gestation... Venus d'Afrique, ils ont fait bonne figure au cours du Dubai Air Show 2019 qui a vu la participation de plus de 1 288 exposants et 84 043 visiteurs professionnels.



A la clôture de ce grand rendez-vous biennal, le carnet d'engagements des compagnies africaines affichait vingt-six appareils, répartis entre cinq entités, pour une valeur totale de plus de 2,2 milliards de dollars.



A la grande satisfaction des constructeurs, les commandes et intentions d'achat glanées témoignent de la dynamique croissante du marché africain.



La surprise venue du Ghana



Moins attendu à ce salon, c'est le Ghana qui a affiché les plus fortes ambitions avec des intentions d'achat...