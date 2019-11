Collision entre un Tigre et un Cougar au Mali

[Mise à jour 14h30]



Treize militaires français - sept issus du 5ème régiment d'hélicoptère de combat de Pau, quatre du 4ème régiment de chasseurs de Gap, un du 93ème régiment d'artillerie de montagne de Varces et un du 2ème régiment étranger du génie de St Christol - sont décédés dans la soirée du 25 novembre suite à la collision en vol d'un Tigre et d'un Cougar de l'ALAT, lors d'une opération de combat au Mali. « Ils participaient à une opération d'appui aux commandos de la force Barkhane qui étaient au contact de groupes armés terroriste », déclare l'état-major des armées (EMA) dans un communiqué.



L'accident a eu lieu « pendant la manoeuvre destinée à préparer l'engagement de l'ennemi ». « Selon toute vraisemblance, un abordage entre ces deux aéronefs évoluant à très basse altitude serait à l'origine de l'accident », indique l'EMA, qui précise que les appareils se sont écrasés « à courte distance l'un de l'autre ». Les commandos au sol « traquaient un groupe de terroristes », renforcés par des hélicoptères et une patrouille de Mirage 2000. Le Cougar, qui transportait six commandos de montagne et un chef de mission, « a alors été engagé pour coordonner l'ensemble des moyens », mais aussi pour mener « l'extraction immédiate d'un élément au sol ». Deux Tigre avaient été déployés pour cette opération. C'est le second qui a confirmé la collision, suite à l'explosion entendue par les commandos au sol.



Le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, a apporté quelques explications sur l'environnement lors d'une conférence de presse conjointe avec la ministre des Armées Florence Parly : il s'agissait d'une « opération difficile, par nuit noire, une nuit de niveau 5, dans des conditions de combat. Ce n'est pas simplement une collision, c'est un accident qui se passe lors d'une opération de combat et de reconnaissance, avec des hélicoptères qui manoeuvrent [...] pour détecter l'ennemi au sol et sans dispositif anticollision. » A ce sujet, le CEMA rappelle que ni les hélicoptères ni les avions n'en sont munis, « parce qu'ils fonctionnent souvent en dispositif extrêmement serré, très opérationnel et qu'ils sont évidemment engagés selon des normes qui ne sont pas les normes de l'aviation civile, ce qui explique un accident de cette nature-là ».



Une enquête a immédiatement été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, comme le veut la procédure. Les boîtes noires des deux appareils ont été récupérées et feront l'objet d'une analyse par le Bureau enquêtes et accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'État (BEA-É) pour déterminer les circonstances exactes de la collision.