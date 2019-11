Dubai Airshow 2019 : Emirates convertit 30 Boeing 777X en 787-9

Emirates montre de nouveau que le salon de Dubaï est son salon. La compagnie a conclu un accord final avec Boeing portant sur l'acquisition de trente 787-9. Les appareils, d'une valeur de 8,8 milliards de dollars, doivent être livrés sur cinq ans à partir de mai 2023.



Si une commande de 787 par Emirates était attendue, ses modalités sont plus singulières. Initialement, la compagnie souhaitait introduire des 787-10 dans sa flotte. Elle avait pour cela signé un accord préliminaire pour quarante Dreamliner dans leur version la plus longue, lors de la précédente édition du salon de Dubaï. Mais il n'avait jamais été confirmé et était devenu caduc.



Cette fois, elle revoit ses prétentions à la baisse, aussi bien sur la taille que sur le nombre des appareils. Surtout, elle n'ajoute rien à son carnet de commandes auprès de Boeing mais a exercé son droit de convertir des 777X qui y figuraient en Dreamliner. Boeing précise qu'il lui reste 126 777X inscrits. Emirates ajoute quant à elle que des discussions vont être engagées prochainement au sujet de leur calendrier de livraisons.



Résolument engagée dans une nouvelle stratégie visant à se doter d'une flotte plus flexible pour pouvoir toucher davantage de destinations avec la capacité de les desservir avec l'appareil le mieux adapté possible, Emirates commande de nouveaux types d'avions. D'où cette commande de 787, qui suit celle du 18 novembre pour cinquante Airbus A350-900. Ces appareils, tous en commande ferme et d'une valeur totale de 24,8 milliards de dollars, viendront compléter sa flotte de 777 (et sa future flotte de 777X) et d'A380.