CAE s'impose auprès des low cost européennes

CAE vient de signer deux succès coup sur coup pour la formation de pilotes pour des compagnies low cost européennes. La société canadienne a ainsi signé une entente à long terme avec easyJet le 14 novembre, puis un accord avec Volotea le jour suivant. Si le nombre d'élèves à former est sans commune mesure d'une compagnie à l'autre, les contrats portent tous deux sur la formation d'élèves ab initio pour l'obtention de la licence de pilote en équipage multiple (MPL) et la qualification de type sur Airbus A320. Les deux programmes débuteront en 2020.



L'accord avec easyJet, baptisé Generation easyJet, porte sur la formation de 1 000 aspirants. Les cours se dérouleront dans différents centres européens de CAE à Bruxelles, Madrid, Oxford ou encore Milan. Ce dernier vient tout juste d'être inauguré dans le cadre d'un partenariat de dix ans avec la compagnie britannique, signé en novembre 2018. Celui avec Volotea ne concernera que 100 élèves, à Madrid et Barcelone, avec une étape à Phoenix aux Etats-Unis.