Le VSR700 s'envole

Airbus Helicopters l'avait indiqué lors du Trade media briefing à Munich début novembre, le premier prototype du VSR700 était tout proche de son premier vol autonome. C'est à présent chose faite, l'hélicoptériste annonce en effet que le vol inaugural du drone VTOL a eu lieu le 8 novembre dernier, depuis le centre d'essais de drones, situé à Aix-en-Provence. Ce sont d'ailleurs plusieurs décollages et atterrissages qui ont été effectués, le plus long vol ayant duré dix minutes, selon le constructeur. L'appareil était relié à des câbles de 30 mètres, afin de satisfaire aux conditions de navigabilité et de sécurité. L'échéance pour un premier vol sans attaches n'a pas été communiquée.



Ce premier vol du prototype, développé par Airbus Helicopters...