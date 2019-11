Le point sur la rationalisation de la flotte d'Air France

« Notre modèle n'est pas durable, il est brisé. Nous avons entamé notre transformation », annonce Benjamin Smith. A l'occasion de la présentation de la nouvelle stratégie d'Air France le 5 novembre, le directeur général du groupe Air France-KLM a dépeint le portrait de sa flotte aujourd'hui et celui qu'elle devrait rapidement adopter. Sa transformation et surtout sa simplification font en effet partie intégrante de cette stratégie. Si plusieurs mesures ont non seulement déjà été annoncées mais ont également été mises en place, quelques précisions ont été apportées.



Tout d'abord, la transformation de la flotte devrait contribuer à hauteur de 300 millions d'euros à l'amélioration du bénéfice opérationnel de 900 millions d'euros visé d'ici 2024. Le premier objectif est...