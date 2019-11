L'Aéro-Club de France décerne son Grand Prix du Patrimoine

Les salons de l'Aéro-Club de France ont vu se dérouler l'édition 2019 du Grand prix du patrimoine et la remise de cinq coupes récompensant des actions de préservation ou de restauration du patrimoine aéronautique. Catherine Manoury, présidente de l'Aéro-Club de France, et Max Armanet, président de la commission Patrimoine et du Jury, présidaient l'événement, qui avait attiré treize candidatures.



La coupe GIFAS a été décernée à Nigel Stevens pour le De Havilland DHC1 C1-0942 "Chipmunk" Mark 20 par le général Pierre Bourlot, délégué général du GIFAS.



La coupe Fondation Saint-Exupéry est revenue à Abel Lenoir pour le Bölkow Phoebus C F-CDOK. Elle a été décernée par Olivier d'Agay, directeur de la Fondation Saint-Exupéry pour la Jeunesse.



La coupe AIRitage a été remise à l'association Les Ailes Anciennes de Savoie & Pierre-André Velletaz pour le S.N.C.A.N. NORD 1203-3 « Norecrin » F-AYVV par Jacques Rocca, président d'AIRitage.



La coupe SECAMIC a été délivrée au musée de l'aéronautique navale de Rochefort pour le SNCASE « Aquilon » n° 53 par Bertrand Lucereau, président de SECAMIC.



Enfin, une nouvelle récompense a fait son apparition pour cette édition du Grand prix du patrimoine : la coupe IPECA. Témoignant de la volonté de la mutuelle de s'investir davantage dans la préservation du patrimoine, elle a été décernée par Philippe Ricard, son directeur général, à Robert Collin pour la restauration du biplace de sport Mauboussin 125 Corsaire n° 177F, qui date des années 1930.



Les vainqueurs ont remporté des prix d'une valeur de 1 500 à 15 000 euros.