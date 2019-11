Olivier Andriès prendra les commandes du groupe Safran le 1er janvier 2021

Le Conseil d'administration de Safran a choisi Olivier Andriès, actuel Président de Safran Aircraft Engines, comme futur Directeur Général du groupe aéronautique français. Il succèdera à Philippe Petitcolin le 1er janvier 2021.



Philippe Petitcolin connaît désormais son successeur. Le Conseil d'administration du groupe Safran a choisi Olivier Andriès comme futur Directeur Général, une nomination qui sera effective le 1er janvier 2021. L'actuel Président de Safran Aircraft Engines entamera une période de transition d'une durée d'un an à partir du 1er janvier prochain, date à laquelle il sera nommé Directeur auprès du Directeur Général.



« Je me réjouis d'accompagner mon successeur au cours de l'année 2020 posant ainsi les bases solides d'une succession réussie pour Safran » a déclaré Philippe Petitcolin dans un communiqué.



Olivier Andriès est à la tête de la division Safran Aircraft Engines depuis juin 2015, menant notamment avec succès le fameux « ramp-up » des réacteurs LEAP de CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par Safran et GE. Le processus de sélection du successeur de Philippe Petitcolin avait démarré il y a quelques mois avec des auditions et des évaluations de candidats internes et externes au groupe aéronautique français.



Diplômé de l'École Polytechnique (promotion 1981) et de l'École des Mines de Paris (promotion 1984), Olivier Andriès commence sa carrière par différentes fonctions au ministère de l'Industrie et à la direction du Trésor, puis au cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Il deviendra ensuite conseiller spécial auprès de Jean-Luc Lagardère en 1998 puis entrera chez Airbus deux ans plus tard en tant que directeur de la Politique Produits. Olivier Andriès sera ensuite nommé directeur de la Stratégie et de la Coopération de l'avionneur européen en 2005 et directeur de la Stratégie du groupe EADS en 2007.



Il rejoint le groupe Safran en 2008 en tant que Directeur général adjoint en charge de la Stratégie et du Développement du Groupe, puis devient Directeur général adjoint de la branche Défense & Sécurité en septembre 2009. Olivier Andriès prendra enfin la direction de Safran Helicopter Engines (Turbomeca) en 2011, avant de remplacer Pierre Fabre à la tête de Safran Aircraft Engines.