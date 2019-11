IAG ravit Air Europa à Air France

La nouvelle vague de consolidation aura lieu en Espagne. Les groupes IAG et Globalia viennent de conclure un accord définitif pour qu'Air Europa soit rachetée par IAG et intégrée à Iberia. La transaction, qui doit être approuvée par les autorités de régulation, devrait être finalisée au second semestre 2020.



Cette fusion entraînera une modification majeure du profil du transport aérien en Espagne, qui sera encore davantage dominé par IAG. Le groupe détient déjà Iberia et Vueling. Air Europa est également une belle prise, puisque la compagnie a enregistré 2,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 100 millions d'euros de bénéfice opérationnel en 2018. Elle exploite une flotte de 66 avions, dont quatorze Boeing 787 très récents, vers 69 destinations...