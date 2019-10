Finnair Finnair publie des résultats en baisse pour le 3ème trimestre Avec AFP IL Y A 3 HEURES | 231 mots Finnair a publié mardi des résultats en baisse, ce qui a fait plonger l'action en dépit d'un nombre record de passagers sur la période. Le titre Finnair abandonnait plus de 7% vers 09H30 GMT, à 6,24 euros, dans un marché en hausse. Le transporteur a enregistré un bénéfice net en baisse de 18%, à 57,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel est ressorti en baisse de 17,8% sur un an, à 94,9 millions. Trimestre traditionnellement faste, la période entre juillet et septembre a toutefois vu le nombre de passagers augmenter de 11,9% par rapport à l'année précédente, "un nouveau record pour le trimestre", a souligné la compagnie. Le chiffre d'affaires a progressé de près de 8%, à 870,3 millions d'euros. Finnair maintient ses prévisions pour l'ensemble de son exercice 2019 et prévoit une marge opérationnelle comprise entre 4,5 et 6%, "dans l'hypothèse où les prix du carburant et les taux de change ne varieraient pas sensiblement", prévient la compagnie. Cette marge était de 6% en 2018. Les prévisions restent toutefois prudentes pour les mois à venir dans un contexte international tributaire des conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, de la guerre commerciale entre Washington et Pékin et de la conjoncture économique mondiale qui montre des signes d'essoufflement. Les articles dans la même thématique Finnair 24 AVR. 2019 Compagnies aériennes régulières Finnair enregistre une perte au premier trimestre

