Avec le MRO SmartHub, l'IATA veut réduire les coûts de maintenance de ses membres

Le portefeuille de services de l'IATA s'élargit chaque année un petit peu plus. L'association a créé un nouvel outil pour faciliter les opérations de ses compagnies membres, cette fois dans le domaine de la maintenance. Le MRO SmartHub, dévoilé fin septembre à Londres, a été présenté au salon MRO Europe la semaine dernière. Il s'agit d'une interface qui permet aux compagnies aériennes, aux prestataires MRO et aux OEM d'avoir une meilleure vision du marché de pièces et composants aéronautiques. L'IATA estime qu'elle pourrait réduire leurs coûts de 10% à 15%.



Développée en dix-mois par la société allemande Opremic Trade, cette plateforme propose deux services : Evaluator et Connector. Avec Evaluator, les compagnies, MRO et OEM peuvent estimer la valeur...