Premiers Airbus pour Air Austral

Airbus se pose enfin chez Air Austral. La compagnie réunionnaise a décidé d'acquérir trois A220-300 auprès d'Airbus pour renouveler l'intégralité de sa flotte moyen et court-courrier. Elle devient de fait le premier client de l'ex-CSeries dans la région Océan Indien.



Une cérémonie de signature était organisée à Saint-Gilles le 12 octobre, en présence de Marie Joseph Malé, PDG d'Air Austral, de Christopher Buckley, Executive Vice President Sales d'Airbus pour l'Europe, l'Afrique et le Pacifique et Didier Robert, Président de la Sématra, le principal actionnaire de la compagnie réunionnaise.



Les nouveaux A220-300 seront livrés en novembre 2020, décembre 2020 et mars 2021.



Air Austral opère aujourd'hui avec deux Boeing 737-800 et un ATR 72-500 sur son réseaux régional.



Configurés avec une cabine biclasse de 162 sièges, les deux 737NG avaient été livrés en décembre 2010. Ils opèrent régulièrement jusqu'à Chennai (Inde), assurant des vols dépassant les 6 heures. L'A220-300, un peu moins capacitaire, dispose en revanche d'un rayon d'action plus important (3200 nautiques/6200 km).