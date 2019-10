Le Valkyrie en suspens

Si le démonstrateur de drone XQ-58A Valkyrie a bien effectué son troisième vol d'essai, c'est à l'atterrissage que l'incident a eu lieu. L'aéronef a été endommagé suite à un fort vent de surface lors de la phase d'atterrissage et le système de récupération - constitué d'un parachute - a subi une défaillance. La cause n'a pas encore été révélée, mais le constructeur Kratos indique que les dommages sont « complètement réparables » et que les 56 points d'essais ont été correctement validés au cours du vol. Le quatrième vol d'essai ne pourra en revanche avoir lieu qu'une fois l'enquête achevée.



Le Valkyrie avait effectué son vol inaugural en mars dernier. Il est soutenu par le laboratoire de recherche de l'US Air Force, dans le cadre d'un programme qui vise à étudier l'intérêt de drones d'attaque « low cost » - réutilisables ou dont l'attrition ne représenterait pas un coût trop élevé, Un concept similaire aux « remote carrier », ou effecteur déportés, présentés récemment par MBDA, Dassault Aviation ou encore Airbus, notamment pour le programme de Système de combat aérien du futur.