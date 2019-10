Les Forces aériennes stratégiques, à l'aube du renouvellement

Cinquante-cinq ans et toujours vaillant. Vétéran des Forces aériennes stratégiques, le C-135 fête sa 20 000e journée d'alerte au profit de la dissuasion nucléaire. A quelques jours près (la première prise d'alerte date du 8 octobre 1964), les FAS célèbrent ainsi leurs 55 ans ce 4 octobre sur la base aérienne de Saint-Dizier, en présence de la ministre des Armées Florence Parly. Duale par essence, la mission des FAS est ainsi d'assurer la permanence de l'alerte, mais les 1 880 aviateurs impliqués participent également à des missions conventionnelles, qui comptent pour plus de 90% de leur activité aérienne globale.



Du couple C-135 et Mirage IV, armé de la bombe AN11, à celui C-135 (toujours lui) et Rafale, armé de l'ASMPA-A, la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire a traversé les âges, les Lois de programmation militaire et les évolutions géopolitiques et technologiques. Les Forces aériennes stratégiques sont passées au « tout Rafale » il y a un an, le Mirage 2000N ayant été retiré du service actif, après 30 ans d'opérations.



Et le renouvellement des moyens se poursuit, avec l'arrivée il y a 12 mois du premier A330 MRTT, rejoint en juin dernier par un deuxième exemplaire. Le ravitailleur d'Airbus Defence & Space a par ailleurs validé sa première capacité opérationnelle. Cette étape lui permet, après une année d'expérimentations, soit environ 600 heures de vol et 750 points d'expérimentations, de participer à de premières missions opérationnelles et d'effectuer, le cas échéant, une mission de dissuasion en toute autonomie.



L'arrivée de l'A330 MRTT au sein des forces aériennes va permettre de soulager la flotte quinquagénaire de C/KC-135, active depuis la prise d'alerte en 1964, alors que les personnels actuels n'étaient pour la très grande majorité pas encore nés. Le retrait, très progressif, de la flotte devrait débuter à partir de 2020, en fonction de la cadence de livraison des MRTT. Certains pousseraient d'ailleurs pour une nouvelle accélération des livraisons, même si cela impliquerait un besoin accru en termes de formation, qui ne pourra pas être absorbé dans l'immédiat. La question du financement des trois derniers exemplaires est par ailleurs non-résolue à l'heure actuelle.



Enfin, le porteur n'étant rien sans l'effecteur, l'ASMP-A fera lui aussi peau neuve dans les années à venir. Sa rénovation à mi-vie est prévue à l'horizon 2023, avant le remplacement par son successeur, l'ASN4G, à l'horizon 2035. « Véritable rupture technologique, ce vecteur sera à même de pénétrer les défenses adverses les plus évoluées, grâce à une combinaison de vitesse et d'agilité inédite », a récemment déclaré le général Bruno Maigret, commandant des FAS, lors d'une audition parlementaire. Le futur missile nucléaire, qui sera dans un premier temps intégré au Rafale, avant de basculer sur le SCAF, « sera, à son tour, une rupture technologique majeure, car nous devons toujours avoir un coup d'avance ». Si le choix du statoréacteur n'a pas fait l'objet de longs débats, il s'explique par la « maîtrise remarquable » de cette technologie. « Nous devons toujours avoir un coup d'avance, pour justement conserver cette capacité à pénétrer. La pénétration dans la partie la plus dense de la défense adverse sera faite en effet non pas uniquement par le porteur, mais surtout par le missile. »