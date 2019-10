Bell dévoile son 360 Invictus

Quelques jours après avoir annoncé un partenariat sur l'avionique et les systèmes de missions avec Collins Aerospace dans le cadre du programme FARA (Future attack reconnaissance aircraft), Bell a dévoilé le modèle choisi pour l'appel d'offres. Il s'agit du 360 Invictus, optimisé pour les vols à grande vitesse.



Parmi les caractéristiques affichées par l'hélicoptériste, un rayon d'action de 135 nm et plus de 90 minutes d'autonomie sur zone, ainsi qu'une vitesse supérieure à 185 noeuds. Le monoturbine bénéficiera par ailleurs d'un rotor basé sur les technologies du 525 Relentless.



Lancé en 2018, le projet FARA vise à remplacer la flotte d'OH-58D Kiowa Warrior de l'US Army - retirés du service en 2014 - par des appareils de nouvelle génération. Bell est en compétition avec les programmes d'AVX, Boeing, Karem et Sikorsky/Lockheed Martin.



Les industriels sélectionnés disposent encore de quelques mois pour affiner leurs concepts, l'US Army prévoyant d'établir une « short list » réduite à deux candidats en 2020. Les démonstrateurs sont prévus à l'horizon 2023, la décision finale en 2028.