Le moteur principal d'Ariane 6 est désormais qualifié

L'ESA et ArianeGroup viennent de faire un nouveau pas vers le premier vol d'Ariane 6. L'agence spatiale et l'industriel européens viennent d'annoncer, le 27 septembre, la qualification du moteur Vulcain 2.1 qui équipera l'étage principal du futur lanceur. Ce jalon a été validé à la suite d'une revue de conception achevée la semaine précédente. Le moteur va désormais être reconditionné et envoyé au Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou pour des essais combinés avec les autres éléments d'Ariane 6.



Cette qualification vient valider les deux campagnes de tests menées par Arianegroup sur un total de près de quinze mois, au banc d'essais P5 du DLR à Lampoldshausen, en Allemagne. Vingt-six essais à feu statiques ont ainsi été réalisés...