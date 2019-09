Budget 2020 : Feu vert pour l'Advanced Hawkeye

Du Salmson 2A2 à l'Advanced Hawkeye, plus d'un siècle se sera écoulé dans l'histoire de la flottille 4F et de ses aéronefs. Le Projet de loi de finance 2020 prévoit en effet la commande de trois exemplaires de la version la plus moderne de l'avion de guet aérien embarqué de Northrop Grumman, afin de remplacer les trois E-2C actuels. Une enveloppe comprise entre 700 millions et un milliard d'euros serait allouée à ce programme, qui vise à renouveler les capacités de détection et de commandement aéroportés de la Marine nationale.



La France deviendra ainsi le deuxième client export de l'E-2D Advanced Hawkeye, après le Japon, qui a passé une commande initiale de quatre exemplaires et qui pourrait en acquérir...