Feu vert pour la production du HH-60W

L'US Air Force a validé l'étape « milestone C » de son futur hélicoptère de recherche et sauvetage au combat, permettant ainsi à Lockheed Martin de lancer la production à faible cadence de ce nouveau modèle. Cette décision intervient quatre mois après le vol inaugural du premier exemplaire, en mai dernier. La flotte d'essais, qui comprend quatre appareils, a d'ores et déjà accumulé plus de 150 heures de vol.



Le HH-60W « Whiskey », dérivé de l'UH-60M Black Hawk, doit remplacer les HH-60G Pave Hawk dans les missions de recherche et sauvetage au combat. Les améliorations apportées au nouvel hélicoptère comprennent notamment un nouveau système permettant d'augmenter quasiment de moitié la capacité interne d'emport de carburant.



Sikorsky avait été sélectionné en 2014 et s'était vu attribuer un contrat de développement d'1,28 milliard de dollars, comprenant la production de quatre hélicoptères et sept simulateurs. La cible est de 113 appareils, le coût total est estimé à 7,9 milliards de dollars.