Thomas Cook fait faillite mais Condor vole encore

Le ciel européen perd encore de ses couleurs. Le groupe Thomas Cook s'est déclaré en faillite le 23 septembre et a suspendu les opérations de la plupart de ses entités, dont sa compagnie aérienne Thomas Cook Airlines. Condor est toutefois épargnée pour le moment et vole encore. Quelque 150 000 personnes doivent désormais être rapatriées, tâche qui revient à la CAA (Civil Aviation Authority) britannique.



Le deuxième voyagiste européen, créé en 1841, avait déjà reconnu ses difficultés et travaillait depuis plusieurs mois à une restructuration. Si ses difficultés s'inscrivaient sur le long cours, elles avaient été aggravées par la perspective du Brexit et son impact négatif sur les réservations et le cours de la livre. A la suite...