Le drone ravitailleur de Boeing s'envole

Boeing annonce avoir mené avec succès le vol inaugural de son drone ravitailleur MQ-25 Stingray. L'aéronef a décollé et atterri de manière autonome, avant d'effectuer un vol de deux heures sur un trajet prédéfini. La FAA avait octroyé le certificat de navigabilité en début de mois. La campagne d'essais devrait durer un an et demi.



L'avionneur américain avait remporté l'appel d'offres pour doter l'US Navy d'un drone ravitailleur en août 2018, au détriment de Lockheed Martin et Northrop Grumman. Un premier contrat d'ingénierie, de fabrication et de développement de 805 millions de dollars devrait permettre de produire quatre exemplaires de développement et d'essais. La commande totale pourrait se monter à 72 exemplaires.



Boeing avait dévoilé le MQ-25 Stingray en décembre 2017. Le drone ravitailleur a vocation à être embarqué sur les porte-avions américains, afin d'accroître l'allonge et le rayon d'action des aéronefs de l'US Navy, F/A-18 Super Hornet, EA-18G Growler et, à terme, F-35C.