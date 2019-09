Rolls Royce met plus de temps que prévu à résoudre les problèmes du Trent 1000

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce a prévenu vendredi qu'il lui faudrait plus de temps que prévu pour régler les problèmes sur ses moteurs d'avion Trent 1000 équipant le Boeing 787. Le motoriste explique dans un communiqué que le remplacement des pièces défectueuses est plus difficile que prévu, en raison d'un grand nombre de moteurs à réparer. Il ajoute qu'il ne pourra ramener à moins d'une dizaine le nombre d'avions cloués au sol pour réparation qu'au deuxième trimestre de 2020, alors qu'il espérait jusque là atteindre cet objectif d'ici la fin de l'année. "Nous regrettons profondément les perturbations supplémentaires que cela causera à nos clients et nous continuons à travailler étroitement avec eux pour minimiser l'impact sur leurs activités", selon le groupe. Rolls-Royce précise que ce retour à la normale plus lent que prévu n'augmentera pas la facture liée à ce problème. Cette affaire empoisonne la vie du motoriste depuis de longs mois pour un coût astronomique qui tourne autour de 1,6 milliard de livres (1,81 milliard d'euros) dont une part importante en indemnisations de compagnies aériennes lésées. Le problème affectant ces moteurs Trent 1000 portent sur un épuisement trop rapide de leurs compresseurs. Cela a poussé Rolls-Royce à développer une nouvelle pièce que le fabricant doit installer sur ces moteurs, occasionnant des problèmes pour les compagnies utilisatrices puisque certains avions sont cloués au sol. Ces mauvaises nouvelles autour du Trent 1000 ne plaisaient pas aux investisseurs qui sanctionnaient le groupe. Le titre perdait 2,94% à 786,00 pence vers 10H45 GMT à la Bourse de Londres. "Les problèmes perdurent donc cela pèse sur le cours de Bourse mais le fait que les prévisions de coûts soient inchangées est une bonne nouvelle. Sans cela, l'action aurait reculé bien plus", note David Madden, analyste chez CMC Markets.