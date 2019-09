VoloteaLyon Saint-Exupéry Volotea va ouvrir une base à Lyon Saint-Exupéry, sa sixième en France Avec AFP IL Y A 5 HEURES | 400 mots Photo © Volotea La compagnie aérienne à bas coûts Volotea, spécialisée dans les liaisons directes entre capitales régionales européennes, va ouvrir au printemps prochain une base à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Ce sera la sixième base de la compagnie espagnole en France, son premier marché, a indiqué son directeur des ventes Pierfrancesco Carino devant la presse. Le nombre d'appareils hébergés à Lyon doit encore être déterminé. La compagnie y est présente depuis avril 2018 et ouvrira sa neuvième liaison au départ de cette ville en octobre (Venise). Baser à demeure un avion dans un aéroport permet d'offrir des destinations tôt le matin et des retours tard le soir, ce qui est apprécié des hommes d'affaires. Chaque avion basé entraîne la création de 30 à 40 emplois directs, a précisé le président du directoire de Lyon Aéroport (groupe Vinci), Tanguy Bertolus. Trois compagnies basent actuellement des avions à Saint-Exupéry: EasyJet (8), Transavia (3) et l'irlandaise ASL (1). L'aéroport est également un important "hub" pour Hop!, la filiale régionale d'Air France, mais ses avions n'y passent pas la nuit. Crée en avril 2012 par les fondateurs de la low-cost Vueling (passée depuis dans le giron d'IAG), Volotea a débuté ses opérations en ciblant les grandes métropoles régionales mal desservies par les compagnies aériennes historiques. Elle privilégie les dessertes "exclusives", où les autres compagnies ne sont pas présentes, a expliqué M. Carino. Avec Venise, Nantes a été sa première base. Sont venues depuis s'ajouter en France : Bordeaux, Strasbourg, Toulouse et Marseille. La compagnie opère depuis l'Hexagone près de la moitié de ses 36 appareils et y emploie 400 personnes. Volotea dispose de B717 (125 sièges) et d'A319 (156 sièges) mais a décidé de sortir de sa flotte les appareils américains pour ne plus utiliser que des Airbus, a précisé M. Carino. Affirmant être rentable depuis 2014, la compagnie a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 396 millions d'euros, avec 1.300 salariés. Desservant 83 villes autour de la Méditerranée, elle ambitionne de transporter plus de 7,5 millions de personnes cette année, après 6,6 millions en 2018. Les articles dans la même thématique VoloteaLyon Saint-Exupéry 18 AVR. 2019 abonné Aéroports Deux ans après, la privatisation de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry est devenue un succès unanimement reconnu

