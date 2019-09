Amérique latine : le trafic aérien pénalisé par le manque d'aéroports

La faiblesse des infrastructures aéroportuaires va être un obstacle important dans les prochaines années, face à l'augmentation de la demande en matière de transport aérien en Amérique latine, a estimé mardi un responsable du secteur. "La demande est là, les compagnies aériennes sont prêtes à croître et veulent croître, mais il manque les infrastructures, cela va être très difficile", a déclaré Peter Cerda, vice-président pour les Amériques de l'Association internationale du transport aérien (IATA), à l'occasion d'un congrès professionnel organisé au Panama. Selon l'IATA, l'Amérique latine représente 6% du transport aérien mondial et le nombre de passagers devrait progresser entre 4 et 6% dans les vingt prochaines années. Toutefois, "avec les infrastructures actuelles ce sera impossible" de répondre à cette demande, a insisté lors d'une conférence de presse M. Cerda qui a souligné un grave problème de congestion dans plusieurs aéroports latino-américains. Il a notamment rappelé l'annulation récente par le gouvernement du président mexicain Manuel Lopez Obrador du chantier de nouvel aéroport à Mexico. "C'est un aéroport qui aurait dû être construit il y a 20 ans et nous voilà revenus à la case départ", a-t-il déploré. Le responsable a également cité l'arrêt des travaux d'extension de l'aéroport de Lima et le retard pris dans le chantier d'agrandissement de celui de Santiago du Chili. Malgré ces difficultés, l'IATA est optimiste quant à une augmentation du nombre de vols en raison de l'accroissement de la classe moyenne et de son pouvoir d'achat. L'apparition de huit nouvelles compagnies à bas coûts au Pérou, en Colombie, en Argentine et au Chili a "stimulé" la demande, a souligné M. Cerda.