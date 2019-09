Spirit Airlines change ses fauteuils pour améliorer le confort de ses passagers

Spirit Airlines veut retirer au moins un motif de plainte à ses passagers. La compagnie ultra-low-cost américaine a dévoilé ses nouveaux sièges le 9 septembre, conçus avec Acro Aircraft Seating, qui vont lui permettre d'augmenter l'espace imparti à chacun en classe économique. Elle espère éloigner ainsi l'image de compagnie inconfortable qui semble lui coller au fuselage.



Les sièges d'Acro seront plus épais, composés d'une structure en composite et rembourrés avec une mousse ultra légère qui améliorera leur confort sans augmenter leur masse. L'amélioration du confort n'ira donc pas de pair avec une augmentation des coûts opérationnels, restant ainsi dans les rails du modèle économique. Ils seront également dotés d'un support lombaire plus ergonomique. Par ailleurs, le dossier sera davantage...