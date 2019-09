Syracuse IV s'ouvre à l'international

Le programme de satellites de télécommunications militaires Syracuse IV, dont les deux premiers satellites doivent être lancés entre 2020 et 2022, va pouvoir bénéficier à des clients tiers. Airbus et Telespazio ont en effet annoncé avoir signé un accord de partenariat pour la commercialisation de capacités satellitaires excédentaires. Un « financement innovant » a été élaboré entre la DGA, Airbus, Telespazio et Thales Alenia Space, afin de faire profiter des forces armées ou des organisations alliées des capacités offertes par les trois satellites. L'ambition affichée est de « diminuer le coût global de possession » de Syracuse IV et de constituer « le premier opérateur privé français de télécommunications militaires par satellite », selon un communiqué de l'avionneur européen.