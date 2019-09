Le SpaceJet M100 de Mitsubishi décolle avec Mesa Air

La consolidation sur le marché des avionneurs régionaux et la scope clause américaine profitent à Mitsubishi Aircraft Corporation. L'avionneur japonais a annoncé le 5 septembre, dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de l'association américaine des compagnies régionales, qu'il avait signé un protocole d'accord avec Mesa Air. La compagnie envisage d'acquérir une centaine de SpaceJet M100, avec un accord initial qui porterait sur cinquante appareils en commande ferme et cinquante options. Les livraisons devraient alors débuter en 2024.



Si l'accord est finalisé, il marquera l'entrée du M100 au service des grandes compagnies américaines. Mesa Air effectue en effet des vols régionaux pour le compte d'American Airlines et de United Airlines, aujourd'hui en CRJ700/900 et Embraer 175. Sa flotte compte...