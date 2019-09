Renaissance de la 33ème escadre de reconnaissance

reco » opère sa mue. Un an après sa création, la 33ème escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque entre à présent dans le vif du sujet, avec la prise de commandement officielle sur la BA 709 Cognac. C'est l'actuel commandant de l'escadron de drone 1/33 Belfort, ex-pilote de Mirage F1, qui en prendra la tête.



L'escadre reprend les traditions de la 33ème escadre de reconnaissance, créée en 1933, dissoute en 1939 et réactivée en 1945, avant d'être mise en sommeil en 1993. Elle sera composée à terme de deux escadrons de drones MQ-9 Reaper, d'un escadron de service technique aéronautique (ESTA) et de l'escadron de transformation opérationnelle drones. Il n'est pas exclu que les ALSR (Beech King Air 350) et les futurs Gabriel (Falcon 8X) rejoignent par la suite les effectifs de cette nouvelle unité.



L'armement des plateformes est quant à lui attendu dès la fin de cette année , dans un premier temps avec des GBU-12 sur les appareils au Block 1, puis avec des GBU-49 et des Hellfire.