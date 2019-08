AirAsia X inscrit 12 A330neo et 30 A321XLR au carnet de commandes d'Airbus

AirAsia X signe de nouveau auprès d'Airbus. La low-cost long-courrier malaisienne s'est engagée dans le cadre d'une commande ferme à acquérir douze A330-900 supplémentaires, ainsi que trente A321XLR. Aucun autre détail n'a été apporté sur cet accord conclu le 30 août à Kuala Lumpur.



Il consiste toutefois en la conversion partielle d'un protocole d'accord conclu dans le cadre du salon de Farnborough en 2018. Il portait alors sur l'acquisition de 34 A330-900. A cette époque, Tony Fernandes, président du groupe AirAsia, affirmait que l'ensemble de ses commandes ne suffiraient pas à couvrir les besoins du groupe.



La stratégie a donc été un petit peu modifiée et AirAsia X se montre plus prudente en se dotant d'appareils de capacité plus réduite pour lancer et tester de nouvelles routes, en réduisant ses risques. Ce n'est pas une surprise, une telle décision était réfléchie depuis longtemps avec l'A321LR à l'époque. Les A330neo seront destinés à ses routes vers ses marchés les plus forts, et aux nouvelles liaisons à plus de huit heures de vol qu'elle rêve de desservir à nouveau, par exemple en Europe.



Désormais, les engagements d'AirAsia X pour l'A330neo atteignent 78 appareils - et non plus cent. Selon les plans initiaux, une trentaine d'entre eux doit permettre le renouvellement de la flotte (qui se compose de 36 A330-300), les autres doivent servir la croissance. Le premier A330neo a été livré au mois d'août à Thai AirAsia X.