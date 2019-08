Les A-10 de l'US Air Force repartent pour vingt ans avec de nouvelles ailes

L'heure de la retraite n'est pas encore venue pour le vénérable Warthog. Plus de quarante ans après sa mise en service, l'US Air Force vient d'attribuer un contrat de près d'un milliard de dollars à Boeing pour la fabrication de nouvelles ailes pour ses A-10 Thunderbolt II, le 21 août. Elle poursuit ainsi un investissement mené entre 2007 et 2019 pour une première partie de sa flotte. L'avion d'appui aérien rapproché - dont l'US Air Force possède encore 281 exemplaires en flotte - devrait ainsi poursuivre sa carrière au-delà de 2030 et pourrait même aller jusqu'à la fin de la décennie.



Le contrat qui vient d'être passé prévoit la production d'un maximum de 112 nouvelles paires d'ailes d'ici...