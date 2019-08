SNPL Réforme des retraites : le SNPL appelle à manifester le 16 septembre AFP IL Y A 2 HEURES | 449 mots Le principal syndicat de pilotes de ligne, le SNPL, a appelé lundi ses membres à se joindre le 16 septembre à la mobilisation contre la réforme des retraites, qui aboutirait à la disparition de leur régime complémentaire. Les pilotes du SNPL ont "décidé de se joindre aux professions qui manifesteront le 16 septembre à Paris pour exiger le maintien de leur régime complémentaire et la prise en compte des particularités de leur activité", indique un communiqué. Les personnels navigants (pilotes, hôtesses et stewards) disposent d'un régime complémentaire légal obligatoire, la CRPN, "indépendant et autofinancé" selon le SNPL. Dans son rapport rendu public le 18 juillet, le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, préconise la création d'un système universel par points. Il remplacerait à partir de 2025 les 42 régimes actuels, notamment le régime complémentaire des pilotes, hôtesses et stewards. Ce rapport devrait servir de base à un projet de loi dont la date de présentation n'est pas encore fixée. "Si les principes de la réforme" des retraites "et la création du régime universel ne sont pas contestés par notre organisation, nous nous opposons fermement à la disparition du régime complémentaire légal et obligatoire des personnels navigants", écrit le SNPL, pour qui "le dogmatisme politique ne doit pas conduire à rayer d'un trait de plume des régimes qui ont prouvé leur efficacité et leur bonne gestion depuis des décennies". "Après des mois de concertation, aucune réponse favorable n'a été donnée garantissant le maintien de notre régime complémentaire", souligne dans le communiqué Yves Deshayes, président du SNPL. "Ce régime, créé en 1952, a donné satisfaction à des générations de personnels navigants sans jamais rien coûter au contribuable", ajoute-t-il. Les syndicats représentant le personnel navigant commercial s'étaient aussi déclarés en juillet opposés au rapport Delevoye. "Déterminés à défendre nos spécificités, nous attendons une réponse concrète et rapide, sans quoi nous nous verrions dans l'obligation d'entamer un rapport de force national historique", avaient-ils prévenu. Plusieurs professions libérales, comme les avocats et les infirmières libérales, ont appelé à une mobilisation le 16 septembre. FO d'un côté, la CGT et SUD-Rail de l'autre ont prévu de descendre dans la rue respectivement les 21 et 24 septembre. Les partenaires sociaux seront reçus par le Premier ministre Edouard Philippe les 5 et 6 septembre. Les articles dans la même thématique SNPL 03 JUIN 2019 abonné Compagnies aériennes régulières Crash du Rio-Paris : le SNPL souhaite la comparution de "tous les protagonistes"

