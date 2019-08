Rotation estivale dans les pays baltes

La 51ème mission de police du ciel pour le compte de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie va débuter fin août, avec la Belgique comme nation cadre. Celle-ci déploiera des F-16 depuis la base aérienne de Siauliai, en Lituanie. Le Danemark viendra renforcer le contingent belge avec ses propres F-16, tandis que la République tchèque basera des Gripen à Ämari, en Estonie. Ils remplaceront ainsi la Hongrie, l'Espagne et la Grande-Bretagne.



Premier pays à avoir envoyé des personnels et des avions, la Belgique effectue ainsi sa 9ème rotation au profit des pays baltes, qui ne disposent pas de moyens en propre pour effectuer des missions de police du ciel et qui bénéficient du concours de 14 pays alliés de l'OTAN depuis 2004 pour la protection de leur espace aérien.



D'autres pays de l'OTAN bénéficient également de cette coopération interalliée, à l'image de l'Islande, qui a récemment accueilli des F-16 de l'US Air Force, habituellement basés à Spangdahlem, en Allemagne