Photo : Décollage réussi pour le S-70 de Sukhoï

Six mois après les premiers essais de roulage, le drone S-70 conçu et développé par Sukhoï a récemment effectué son vol inaugural, médiatisé par le ministère russe de la Défense. L'aéronef serait resté plus de vingt minutes en vol, à une altitude d'environ 2 000 pieds.



Le drone monomoteur, baptisé Okhotnik (« chasseur »), fait l'objet d'un programme de développement d'une capacité de reconnaissance et d'attaque pilotée à distance. Le ministère de la Défense met notamment en avant ses caractéristiques de furtivité, de détection et de ciblage, sans toutefois détailler la liste des équipements qui pourraient être intégrés à l'appareil. Selon l'agence de presse Tass, le drone afficherait une masse maximale au décollage de 20 tonnes.