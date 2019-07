La situation fragile de l'Onera mise en lumière au Sénat

Alors que l'innovation a été mise au coeur de la Loi de programmation militaire (LPM 2019-2025), un rapport d'information sénatorial tire la sonnette d'alarme sur le financement de la recherche amont de défense. Parmi plusieurs sujets de préoccupations, il met notamment en garde contre une répartition inadaptée des subventions malgré une hausse globale des budgets. Cela toucherait tout particulièrement l'Onera, qui ne pourrait bientôt plus avoir les moyens de ses ambitions.



Ce rapport d'information a été remis le 10 juillet par les sénateurs de l'opposition Cédric Perrin (groupe LR) et Jean-Noël Guérini (groupe RDSE), tous deux membres de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Ils y expriment de « vives inquiétudes sur...