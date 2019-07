Grève du trafic aérien en Italie, des dizaines de vols annulés

Le trafic aérien était perturbé vendredi en Italie par un mouvement de grève générale du secteur, qui a provoqué l'annulation de dizaines de vols. A l'appel de l'intersyndicale Filt Cgil-Fit Cisl-Uiltrasporti, la grève concerne l'ensemble des pilotes, personnel navigant et au sol de 10H00 (08H00 GMT) à 14H00 (12H00 GMT). Les syndicats réclament une vaste réforme du secteur, des règles plus contraignantes en matière de respect de la concurrence, plus de transparence dans l'attribution des marchés et des normes spécifiques contre le "dumping contractuel et salarial" imposé par un nombre croissant de compagnies. Après une table ronde réunie sur ces questions cette semaine par le ministre des Transports, Danilo Toninelli, les syndicats ont maintenu l'appel à la grève générale mais l'ont réduit de 24 à 4 heures, expliquant attendre des retombées concrètes dès les premières réunions de travail fixées pour début septembre. A cela s'ajoute un mouvement de toute la journée du personnel d'Alitalia, la compagnie nationale en grande difficulté, qui s'inquiète de la viabilité et des conséquences sociales d'un projet de reprise actuellement à l'étude. Alitalia a annoncé l'annulation de 113 vols et les autres compagnies ont révisé leurs programmes de vol, sans préciser le nombre total de vols annulés. A Milan, le trafic aérien risque d'être encore perturbé avec la fermeture samedi et pour trois mois de travaux de l'aéroport de Linate. Les vols réguliers seront tous déroutés vers Malpensa, le principal aéroport de la région, ou vers celui de Bergame, pourtant tous deux déjà chargés en période de départs en vacances.