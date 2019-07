Veto du président bulgare à l'achat de F-16 AFP IL Y A 4 HEURES | 395 mots Le président bulgare Roumen Radev a mis mardi son veto à l'achat controversé d'avions de combat américains F-16, évoquant un prix trop élevé, une insuffisance d'équipements et le creusement du déficit budgétaire que cette commande implique. "La Bulgarie a besoin d'un avion multifonctionnel" avec "un paquet complet d'armements, d'équipements et de formation" des pilotes, a souligné le chef de l'Etat, estimant que ces conditions ne sont pas réunies pour ce contrat, le plus important passé par Sofia en matière militaire depuis la fin du communisme. La majorité de droite au Parlement a ratifié vendredi l'achat de huit F-16 pour 1,256 milliard de dollars, la Bulgarie, membre de l'Otan depuis 2004, cherchant depuis plusieurs années à remplacer sa flotte obsolète de MiG-29 de fabrication soviétique. Le choix du F-16 a été vivement critiqué par l'opposition, qui a jugé plus compétitive l'offre du suédois Gripen, portant sur dix appareils. Outre un prix unitaire supérieur à celui proposé à d'autres pays, le contrat passé avec le constructeur américain exige le versement de l'intégralité du montant avant septembre, faisant passer le déficit public 2019 de 0,5% à 2,1%. Les avions doivent être livrés d'ici au début de 2024. "La prise de décisions stratégiques liées à la défense et à la sécurité nationale requiert des paramètres financiers acceptables et un large consensus", a fait valoir M. Radev mardi. Or la procédure accélérée de ratification "n'a pas permis d'éclaircir des questions concernant les prix, les délais de livraison et les dédommagements en cas de retard", a relevé le président. Ce veto oblige le Parlement à se prononcer à nouveau sur ce contrat. Le chef de l'Etat ne pourra pas s'opposer à un éventuel second vote conforme. M. Radev, un ancien commandant des forces aériennes élu en 2016 avec l'appui de l'opposition socialiste, n'avait pas caché sa préférence pour le Gripen. Une commission nommée par ses soins avait initialement retenu l'offre suédoise, mais la procédure avait été relancée en 2017 au moment de l'arrivée au poste de Premier ministre du conservateur Boïko Borissov. vs/phs/bds Les articles dans la même thématique abonné 0 0

... Lire la suite