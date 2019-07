Air Support devient station de réparation agréée de Meggitt pour les vannes haute pression

Meggitt a conclu un accord de principe avec Air Support dans le domaine de la maintenance des vannes de régulation haute pression des moteurs et des équipements associés. L'objectif est d'améliorer le niveau des services sur les plateformes-clefs de moteurs et réduire les délais d'exécution.



Air Support aura ainsi accès aux services proposés par Meggitt, notamment l'accès aux pièces de rechange produites par l'OEM, à sa documentation technique et à ses équipes d'ingénierie. Il étend ainsi ses capacités de réparation aux produits de l'équipementier britannique.



Quand à Meggitt, il voit dans son accord avec Air Support une occasion d'étendre sa « portée mondiale, facilitant encore davantage nos relations commerciales avec nos clients et garantissant des niveaux de service...