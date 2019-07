Général Olivier Taprest, major général de l'armée de l'air : « Le vrai enjeu, c'est d'être au rendez-vous des opérations »

Breveté pilote de chasse en 1988, le général Olivier Taprest a débuté sa carrière opérationnelle à l'escadron 1/2 Cigognes. Avant d'accéder à sa fonction actuelle de major général de l'armée de l'air, il a notamment occupé le poste de commandant de l'aéroport militaire international de Kaboul en Afghanistan, de 2013 à 2014, ainsi que celui de commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes de 2016 à 2017. Il évoque pour le Journal de l'Aviation les perspectives présentes et à venir pour l'armée de l'air.



Alors que le salon du Bourget s'est achevé et que l'armée de l'air se prépare à défiler sur terre et dans les airs à l'occasion du 14 juillet, quel est l'état d'esprit actuel ?



L'armée de l'air va bien, grâce aux efforts qui sont faits dans la Loi de programmation militaire. Le vieillissement des matériels, les diminutions d'effectifs que nous avions subis dans les décennies précédentes nécessitaient une réaction forte, un sursaut, un virage important, qui a été pris par les autorités politiques et qui se concrétise dans la LPM 2019-2025 et l'ambition 2030.



Nous sortons du salon du Bourget, au cours duquel des annonces importantes ont été faites, relatives au projet phare des prochaines années qu'est le...