50 ans d'Apollo 11 : Apollo fut aussi un pas de géant technologique sur Terre

La mission Apollo 11 du premier pas sur la Lune, dont le cinquantième anniversaire est célébré ce mois-ci, a catalysé de nombreuses percées scientifiques et technologiques. Pour Apollo, la Nasa a construit la plus puissante fusée de l'histoire, la Saturn V, développée par l'équipe d'ingénieurs du transfuge nazi Wernher von Braun. Mais grâce aux crédits généreux accordés par le Congrès américain, de l'ordre de 150 milliards de dollars d'aujourd'hui pour les trois premiers programmes de vols habités, la Nasa et l'industrie spatiale ont produit des innovations importantes. "Apollo fut un laboratoire pour tenter de résoudre les gigantesques problèmes d'ingénierie auxquels nous nous heurtions", dit à l'AFP Brian Odom, historien au centre spatial Marshall de la Nasa. En voici plusieurs exemples. - Révolution informatique - Jusqu'aux années 1960, les ordinateurs remplissaient des pièces entières et étaient composés de milliers de tubes à vide, très gourmands en énergie. Tout a changé avec l'arrivée des disques durs de type "solid state" et de transistors rendant possible une miniaturisation suffisante pour être embarqués dans un véhicule spatial. "Les fusées devaient fournir une très forte poussée, mais il fallait aussi réduire la masse et augmenter la puissance à bord pour l'informatique", dit G. Scott Hubbard, ancien directeur du centre de recherche Ames de la Nasa, près de San Francisco. Cette évolution était déjà en route avant Apollo, mais c'est ce programme qui a accéléré l'avènement de cette nouvelle informatique... et, in fine, de la Silicon Valley. - Purificateur d'eau - La Nasa a développé un petit appareil de purification d'eau, pesant 255 milligrammes et tenant dans la main. Il purifiait l'eau en relâchant des ions argent, sans chlore. La technologie a ensuite été adoptée pour tuer les microbes dans les systèmes collectifs de distribution d'eau. - Repas lyophilisés - Un autre problème des voyages spatiaux est qu'il fallait conserver la nourriture sans réfrigérateur, qui prennent trop de place et consomment de l'énergie. Les chercheurs de la Nasa ont donc perfectionné une technique appelée lyophilisation: la déshydratation à très basse température d'aliments, afin d'en garder la forme et les nutriments mais sans eau, avec une masse grandement réduite. Des emballages empêchaient l'humidité et l'oxygène de les pénétrer. - IRM - Des techniques d'analyse numérique d'images développées par un centre de la Nasa pour améliorer les images de la surface de la Lune ont trouvé des applications dans d'autres domaines, et notamment en médecine, dans les techniques d'imagerie CT-scan et IRM. - Des bottes lunaires aux baskets - Les bottes de Neil Armstrong et des astronautes ayant foulé le sol lunaire étaient fabriquées dans des matériaux dont certains ont franchi le pas vers le monde des baskets. Un ingénieur d'Apollo, Al Gross, est notamment parvenu à compenser l'usure des milieux des semelles de chaussures athlétiques en réutilisant les techniques d'absorption des chocs des bottes spatiales, selon un numéro du magazine Spinoff de la Nasa en 1991. - Couvertures de survie - Les couvertures de survie utilisées aujourd'hui par les premiers secours dans le monde entier ont été inventées par la Nasa, pour protéger les astronautes et leurs instruments de vol des rayons solaires et éviter la surchauffe. Elles sont très simples, composées d'un film de plastique doublé d'un film d'aluminium très fin, reflétant les rayons infrarouges. - Outils sans fil - Les astronautes d'Apollo avaient une mission géologique: forer le sol lunaire pour récupérer des échantillons de roche, jusqu'à trois mètres de profondeur. Black & Decker a développé un algorithme afin d'optimiser le moteur de la perceuse et réduire la consommation d'énergie... Une technologie appliquée plus tard dans les aspirateurs sans fil. - Combinaisons - L'espace est un endroit extrême, avec de terribles variations de températures, entre le froid du vide spatial et les milliers de degrés subis par la capsule pendant la rentrée atmosphérique, sans compter les radiations solaires. L'armée américaine et la Nasa ont développé une fibre appelé PBI (polybenzimidazole synthétique) dans les années 1950 et 1960, qui a fini par être adoptée par les pompiers dans les années 1970. Pour l'historien de la Nasa Brian Odom, c'est un exemple parmi d'autres du rôle moteur de l'Etat américain. "Aucune entreprise n'aurait pu le faire", dit-il. "Mais c'était ça, Apollo. Et le programme spatial continue à le faire aujourd'hui". - Retour sur investissement? - Il n'y a aucun doute que le retour sur investissement, pour l'économie américaine, est positif. Mais ce serait une erreur de n'appréhender l'impact de la recherche spatiale qu'en termes économiques, dit Casey Dreier, de l'organisation The Planetary Society. "C'était avant tout une démonstration des capacités technologiques et organisationnelles, un message envoyé par les Etats-Unis non seulement à l'Union soviétique, mais aussi aux pays qui venaient d'être décolonisés après la chute des pouvoirs européens" et devaient choisir entre capitalisme et communisme, dit-il.