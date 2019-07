La Suisse lance les évaluations de sa future défense sol-air

C'est un nouveau match qui s'annonce entre le SAMP/T et le Patriot, entre le géant américain de la défense sol-air Raytheon et le challenger européen Eurosam. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports mènera les évaluations de ces deux systèmes en août et en septembre prochain, dans le cadre du projet DSA 2030, qui vise à doter la Suisse d'un système de défense sol-air de longue portée.



Il s'agira de tester et de mesurer les performances radar, afin d'évaluer les capacités des deux systèmes. « Les essais consisteront à effectuer des mesures au sol et à sonder l'espace aérien à la recherche d'avions des Forces aériennes », indique le DDPS, qui...