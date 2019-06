Air Algérie entre dans une ère de réformes profondes

C'est à bâtons rompus que le PDG d'Air Algérie a récemment rencontré les représentants des travailleurs afin de faire un état de la situation de l'entreprise et des réformes en cours. Si 2018 a été une année record en termes de trafic pour le transporteur algérien, elle a cependant été émaillée par des frictions sociales. Après deux années qualifiées de « période de remise en question », Bakhouche Alleche, PDG d'Air Algérie, estime que la compagnie entre désormais dans une nouvelle ère, « celle des réformes profondes ».



Les performances de 2018 ont donné le ton du nouvel élan que prend la compagnie nationale d'Algérie. L'année dernière, Air Algérie a battu son propre record de trafic avec 6,5 millions de passagers, « un argument de plus pour l'image de la compagnie qui ne cesse d'avancer dans le bon sens », affirmait Bakhouche Alleche en début d'année.



Au chapelet des réalisations accomplies, le patron d'Air Algérie se réjouit d'un équilibre financier sous contrôle, de la suppression des droits et taxes de douane, de la révision des coûts des assurances, entre autres. Contrairement aux années précédentes, l'optimisation de sa flotte de 59 avions a par ailleurs permis au transporteur de ne pas recourir à l'affrètement. Sur son segment cargo, Air Algérie...