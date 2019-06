L'Allemagne consolide sa flotte de transport

La mise en service des avions est prévue fin 2019. Ils seront principalement déployés pour des missions de transport gouvernemental, des membres du parlement et des autorités militaires, mais pourront également être employés pour des missions d'évacuations médicales ou de ressortissants, le cas échéant. Le rayon d'action des Global 6 000 est affiché à 11 000 kilomètres.



La flotte gouvernementale a été pointée du doigt à plusieurs reprises ces derniers mois par les médias, en raison de pannes à répétition et de défaillances techniques des avions. La Luftwaffe exploite deux ACJ319, deux A340-300, quatre Global 5000 et un A321-200. Deux mois après l'officialisation d'une commande de trois A350 , l'Allemagne décide à nouveau de renforcer sa flotte d'avions de transport gouvernemental. Le Bundestag a validé l'acquisition de trois Global 6000, pour un budget de 240 millions d'euros - comprenant l'aménagement, les systèmes d'autoprotection et de communication, la formation des personnels ainsi qu'un contingent de pièces de rechange.La mise en service des avions est prévue fin 2019. Ils seront principalement déployés pour des missions de transport gouvernemental, des membres du parlement et des autorités militaires, mais pourront également être employés pour des missions d'évacuations médicales ou de ressortissants, le cas échéant. Le rayon d'action des Global 6 000 est affiché à 11 000 kilomètres.La flotte gouvernementale a été pointée du doigt à plusieurs reprises ces derniers mois par les médias, en raison de pannes à répétition et de défaillances techniques des avions. La Luftwaffe exploite deux ACJ319, deux A340-300, quatre Global 5000 et un A321-200.