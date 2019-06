L'Allemagne re-décolle en ACJ319 dans le cadre du « Ciel ouvert »

Ciel ouvert ». Suite à la phase de certification civile et militaire, la mise en service de l'appareil est attendue en 2020. Cette livraison permettra à l'Allemagne de reprendre ce type de vol avec ses propres moyens, car elle dépendait depuis 1997 de moyens étrangers, suite au crash de son Tu-154M.



Le chantier de conversion a été confié à Lufthansa Technik, il comprenait quelques 150 modifications, effectuées en 26 mois sur le site de Hambourg. Il s'agissait notamment d'y intégrer des capteurs infrarouge et optique pour les missions d'observation, mais également de reconfigurer la cabine pour y installer les stations de travail et des sièges supplémentaires. L'avion pourra également être reconfiguré pour des missions d'évacuations sanitaires ou de transport de personnels, en fonction des besoins des forces armées allemandes.





Image © Bundeswehr/Jonas Weber



Signé en 1992, le traité « Ciel ouvert » est entré en vigueur en 2002. Il permet à 34 des 57 pays de l'OSCE d'effectuer des missions régulières de surveillance et d'observation non-armées. Le périmètre couvre la quasi-totalité de l'hémisphère nord, « de Vancouver à Vladivostok ». Chaque pays possède un quota « passif » (le nombre de visites qu'il est tenu d'accepter) et un quota « actif » (le nombre de vols qu'il peut effectuer).



En France, le point d'entrée et de sortie de ces vols est situé sur la BA 123 d'Orléans-Bricy. Les vols effectués dans ce cadre sont réalisés par les C-130H de l'escadron de transport 2/61 « Franche-Comté », dotés d'une nacelle photo spéciale et homologuée par le traité. La ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen a réceptionné le 21 juin un ACJ319, destiné aux missions de surveillance dans le cadre du traité «». Suite à la phase de certification civile et militaire, la mise en service de l'appareil est attendue en 2020. Cette livraison permettra à l'Allemagne de reprendre ce type de vol avec ses propres moyens, car elle dépendait depuis 1997 de moyens étrangers, suite au crash de son Tu-154M.Le chantier de conversion a été confié à Lufthansa Technik, il comprenait quelques 150 modifications, effectuées en 26 mois sur le site de Hambourg. Il s'agissait notamment d'y intégrer des capteurs infrarouge et optique pour les missions d'observation, mais également de reconfigurer la cabine pour y installer les stations de travail et des sièges supplémentaires. L'avion pourra également être reconfiguré pour des missions d'évacuations sanitaires ou de transport de personnels, en fonction des besoins des forces armées allemandes.Signé en 1992, le traité «» est entré en vigueur en 2002. Il permet à 34 des 57 pays de l'OSCE d'effectuer des missions régulières de surveillance et d'observation non-armées. Le périmètre couvre la quasi-totalité de l'hémisphère nord, «». Chaque pays possède un quota «» (le nombre de visites qu'il est tenu d'accepter) et un quota «» (le nombre de vols qu'il peut effectuer).En France, le point d'entrée et de sortie de ces vols est situé sur la BA 123 d'Orléans-Bricy. Les vols effectués dans ce cadre sont réalisés par les C-130H de l'escadron de transport 2/61 «», dotés d'une nacelle photo spéciale et homologuée par le traité.