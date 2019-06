Bourget 2019 : Trois questions à Gil Michielin, directeur général adjoint Avionique de Thales

Alors que le salon du Bourget s'achèvera le 23 juin, Thales aura exposé toute la semaine ces solutions de connectivité à bord. Parmi elles se trouve le service FlytLIVE, qui se basera pour la première fois sur un satellite dédié, SES-17. Gil Michielin, directeur général adjoint Avionique de Thales, revient sur ce projet pour le Journal de l'Aviation.



Vous travaillez actuellement au lancement du satellite de communications SES-17, qui sera dédié à votre service FlytLIVE. Pourquoi avoir lancé un tel projet ?



Il y a deux ans, le marché de la connectivité à bord était en pleine extension en Amérique du Nord et affichait une dynamique extrêmement prometteuse en Amérique latine. Nous avons voulu développer notre propre service, plus compétitif que les systèmes actuels « air-to-ground » ou en bande Ku, pour adresser ce marché. Nous nous sommes donc appuyés sur un partenariat à trois pour lancer un satellite adapté à l'aéromobilité, avec Thales Alenia Space, constructeur, SES, opérateur, et la division Avionique de Thales, fournisseur de services pour les compagnies aériennes.



Plutôt que de...