Japan Airlines accepte son premier A350 ... et son premier Airbus

L'appareil, qui a réalisé son premier vol d'essai au milieu du mois de mai, est revêtu d'une livrée spéciale « Airbus A350 », qui doit permettre aux futurs passagers de le distinguer plus rapidement dans une flotte composée uniquement de Boeing. Celle-ci est rouge, symbole du challenge, mais deux autres livrées spéciales du même modèle sont prévues, en argent et vert, respectivement symboles de technologie et de performance environnementale.





© Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Les A350-900 de Japan Airlines ont été acquis dans une configuration Domestic puisqu'ils doivent remplacer des Boeing 767 et 777 opérant actuellement sur le marché intérieur. Ils sont ainsi dotés d'une masse maximale au décollage réduite à 217 tonnes (au lieu de 280 tonnes) et de moteurs bridés. Miguel Llorca, chef engineer sur le programme A350, explique que cela consiste davantage en une certification spéciale, adaptée aux missions spécifiques de l'appareil (nombre de cycles accru, altitude plus basse) qu'en des modifications structurelles. Le cockpit a été adapté à la masse et les cycles de maintenance recalculés.



« Ils ne changeront pas beaucoup la taille de la flotte mais ils changeront la configuration cabine », a annoncé Ryugi Ogura, directeur Engineering et Qualité de Japan Airlines en Europe. Ils sont ainsi équipés d'une toute nouvelle cabine triclasse de 369 places (douze en classe affaires « First », 94 en Premium Economy et 263 en classe économique), dont les détails seront révélés le 20 juin au Japon.



Les premiers appareils seront mis en service le 1er septembre sur la liaison entre Tokyo et Fukuoka. Par la suite, Sapporo ou encore Osaka rejoindront leur programme de vols.



Japan Airlines avait passé commande en 2013 pour dix-huit A350-900 et treize A350-1000 - ces derniers seront exploités sur le réseau international. Elle détient également des options pour vingt-cinq appareils supplémentaires.





