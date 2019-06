Les Etats-Unis enclenchent le retrait de la Turquie du programme F-35

Le compte à rebours a débuté pour les pilotes en formation et les pilotes instructeurs sur F-35 actuellement basés aux États-Unis. Si Ankara poursuit et finalise l'acquisition du système de missiles sol-air S-400 d'Almaz-Antei, tous les aviateurs de la Turkish Air Force devront quitter le territoire américain au 31 juillet prochain. La sortie du territoire concerne également les personnels intégrés au Joint Program Office. Le Pentagone avait annoncé la suspension pour une durée indéfinie de toute livraison d'équipements liés au F-35 en avril dernier.



« Comme nous l'avons déjà énoncé, la Turquie ne recevra pas ses F-35 si elle réceptionne le système S-400. De fait, nous devons débuter le retrait de la participation turque au programme F-35 », a ainsi déclaré la sous-secrétaire d'État à la Défense Ellen M. Lord. Ainsi, la table ronde annuelle du 12 juin prochain se tiendra sans la Turquie et les décisions sur les évolutions à venir du programme seront prises sans la participation d'Ankara.



Concernant la production des pièces et de certains équipements, le Pentagone indique travailler avec Lockheed Martin et Pratt & Whitney pour trouver des solutions alternatives, afin de ne pas pénaliser l'ensemble de la supply chain. L'industrie turque est en effet responsable de la production de 937 pièces, dont certains éléments du fuselage central, du train d'atterrissage ou encore des pylônes d'armement air-sol. La Turquie est fournisseuse unique d'un peu plus de 400 de ces pièces. La restructuration de la production devrait être effectuée en 2020.



La Turquie devait initialement renouveler sa flotte de F-16 en acquérant 100 F-35. Un contrat ferme a d'ores et déjà été conclu pour 30 exemplaires. Quatre avions sont actuellement stationnés sur la base école de Luke, dans l'Arizona. Des discussions sont en cours pour déterminer ce qu'il adviendra de ces appareils, qui ont déjà été réceptionnés.



Le Pentagone précise cependant que toutes les mesures de blocage pourront être levées en cas de renoncement de la Turquie au S-400.