La Compagnie présente son Airbus A321LR et le lance sur le transatlantique

L'A321LR a en effet été introduit avec une cabine entièrement revue. Tout d'abord, en optant pour le fauteuil Diamond de Collins Aerospace, 76 fauteuils disposés en 2-2, elle peut désormais proposer à ses passagers un siège se déployant en lit horizontal. « La contrainte initiale était d'avoir du full-flat en permettant au passager d'avoir un espace personnalisé, indépendant du passager d'à côté, mais dans un espace ouvert. Nous n'étions pas favorables à une cabine complètement fermée avec des cabines individuelles », explique Christian Vernet, le directeur général de La Compagnie. Elle conserve ainsi la même atmosphère générale, appréciée de ses passagers, que sur ses Boeing 757.



Autre nouveauté, le système de divertissement en vol (RAVE, fourni par Safran) est intégré au siège. C'en est donc bientôt terminé de la distribution de tablette au début du vol. Par ailleurs, les passagers auront également la possibilité d'utiliser Internet en se connectant en wifi à un système de connectivité fourni par ViaSat. Malgré tout, La Compagnie ne prévoit pas de changer sa politique tarifaire. Tout d'abord parce qu'elle exploite toujours ses 757 pour quelques mois mais aussi parce qu'elle souhaite garder son écart de prix de 30% à 40% par rapport à ses concurrents.





© Christophe Dauphin pour La Compagnie

Pour le moment, l'A321LR, loué à GECAS pour douze ans, va permettre à La Compagnie d'introduire une troisième rotation quotidienne jusqu'à trois fois par semaine sur la liaison Paris - New York en juin, septembre et octobre. L'appareil sera exploité aux côtés des deux 757 actuels. L'arrivée du second A321LR en octobre s'accompagnera de la sortie d'un 757. La liaison historique de La Compagnie sera alors réalisée uniquement en Airbus. Elle aura également une offre augmentée de 30% en 2020, alors qu'elle représente déjà « 25% des flux affaires entre Paris et New York » actuellement.



Revenant sur le cas de la liaison Nice - New York, inaugurée au mois de mai, Christian Vernet se félicite de résultats meilleurs que prévus. « Nous sommes en train de nous construire un nom, une réputation, ce qui nous amène à réfléchir sur le long terme. Initialement, c'est une ligne uniquement saisonnière mais nous sommes en train de reconsidérer notre plan à l'aune des résultats enregistrés jusqu'alors sur les niveaux de vente, s'il y a un marché raisonnable à capter. Cela ne veut pas dire qu'on va faire Nice tous les jours toute l'année. »





