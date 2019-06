Bourget 2019 : 3 questions à Christian Vernet, directeur général de La Compagnie

Le Journal de l'Aviation a rencontré Christian Vernet, le directeur général de La Compagnie, le 6 juin, jour de la mise en service du premier Airbus A321LR sur la liaison Paris - New York. Si la livraison de cet appareil a connu un retard d'un mois en raison des difficultés chez CFM International et compliqué la programmation de la compagnie durant cette période, les premiers essais ont confirmé ses projections en termes de performance et les attentes sont grandes. L'appareil sera présenté le 18 juin au Salon du Bourget.



Quels bénéfices attendez-vous de vos A321neo ?



Il y a plusieurs raisons qui nous ont poussés à introduire un nouvel avion. Des raisons technologiques tout d'abord. Nos Boeing 757...