Premières missions en vue pour le nouveau Q400 de la Sécurité civile

Le ministère de l'Intérieur a dévoilé le 5 juin son dispositif de lutte contre les feux de forêt pour cet été. Il comprend la mobilisation de nombreux aéronefs, dont trois hélicoptères mis à disposition par les forces armées. L'été 2019 sera par ailleurs l'année de la mise en service du premier des six Dash 8 Q400 MR, afin de remplacer la flotte de Tracker à l'horizon 2023.



La flotte allouée à la lutte anti-incendies comprend 12 Canadair CL415, trois Beech King Air 200 pour les missions de coordination, huit Tracker S2FT, huit H145, deux hélicoptères Puma et « un hélicoptère léger pour le détachement d'intervention héliporté », ainsi que trois Dash 8 Q400 MR - dont le nouvel avion.



Le ministère de l'Intérieur avait annoncé en janvier 2018 la signature d'un contrat de 400 millions d'euros avec Conair pour la modification et la livraison de six Dash 8 Q400 MR, suite à l'annonce en juillet 2017 du renouvellement de la flotte de la Sécurité civile. Conair a acquis les appareils auprès de Bombardier pour 206 millions de dollars. Le chantier de conversion du premier avion avait démarré en mars 2018. Effectué par Flying Colours, il comprend quatre aménagements, en fonction des missions : une version transport de passager, une version mixte transport/cargo, une version cargo et enfin une version dédiée aux évacuations médicales.